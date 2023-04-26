Спортивный лагерь построят на Печерских Песках в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода намерены построить спортивный лагерь и физкультурно-оздоровительный комплекс на полуострове Печерские Пески. План планировки территории уже прошел общественные слушания.

Площадь ФОКа составит 181 кв. м, рядом с ним будет смонтирована причальная стенка. Для машин организуют 23 парковочный места. Для лагеря планируется строительство шести одноэтажных корпусов Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Если проект будет реализован, территорию благоустроят и озеленят. Кроме того, планируется внесение изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае до конца 2023 года планируют построить и отремонтировать около 40 спортивных объектов.