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В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
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Новые пункты досмотра откроют на Крымском мосту

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Дополнительные комплексы для досмотра на автомобильных подходах к Крымскому мосту откроют в пятницу, 28 апреля. Сперва они начнут работать со стороны Краснодарского края в связи с ростом туристов, желающих въехать на полуостров, сообщает пресс-служба Минтранса России.

В ведомстве уточнили, что ввод новых площадок и увеличение штата сотрудников, проводящих проверку, позволить повысить пропускную способность. Также в зонах транспортной безопасности по обеим сторонам Крымского моста начнут работать дополнительные посты охраны, пишет ИА SevastopolMedia.

При реконструкции действующих стационарных комплексов досмотра специалисты устанавливают модульные строения, которые оснащены всеми необходимыми средствами, чтобы осуществлять проверку. Уже сейчас для ускорения прохождения досмотра на подъездах к мосту работают сотрудники Минтранса, отмечает ИА «Крыминформ». Они направляют транспортные средства в разные потоки в зависимости от количества багажа. Пассажирским автобусам отдают приоритет.

При этом со стороны Крыма реконструкция комплексов досмотра проводится в два этапа, так как здесь не ожидается резкого увеличения числа выезжающих с полуострова водителей. В первую очередь увеличат число сотрудников, инспектирующих машины. В мае на керченском пункте досмотра оборудуют еще одну площадку с модульными строениями и дополнительными полосами.

Также стало известно, что к настоящему моменту все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. Движение по железной дороге запустят досрочно — уже в мае.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

19 февраля текущего года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия об организации спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту подтвердилась. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

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