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Экс-посол в Москве Ли Хуэй возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине

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Замдиректора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь в ходе пресс-конференции 26 апреля заявил, что экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине.

Ли Хуэй с 2019 года является специальным представителем правительства КНР по делам Евразии. До этого, с 2009 по 2019 год, Хуэй занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Китая в РФ.

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Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В результате стало известно, что Си Цзиньпин направит на Украину и в другие страны спецпредставителя по делам стран Евразии. Целью его визита будет обмен мнениями по вопросам разрешения украинского конфликта, будут приложены все усилия для скорейшего прекращения боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, оценила такой шаг китайской стороны, подчеркнув, что позиции Китая и России по этому вопросу сопряжены.

Говоря об «инициативе» украинской стороны ранее организовать мирные переговоры, Захарова подчеркнула ее нереалистичность.

6 апреля во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине Си Цзиньпин отметил, что чудодейственного средства для разрешения кризиса на Украине нет, сторонам конфликта нужно создавать условия для мирных переговоров.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление президента Франции о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров с Украиной, не имеет ничего общего с реальностью. Как отметил Песков, дипломатические способности КНР не повлияют на ситуацию на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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