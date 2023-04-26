ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском клиническом госпитале в Симферополе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 26 апреля предотвратила теракт в Военно-морском клиническом госпитале Симферополя. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По имеющейся информации, мужчина собирался совершить в Крыму «диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны». Он задержан.

«В ходе обыска у него изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия. Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — отмечено в пресс-релизе ФСБ.

Российский генпрокурор Игорь Краснов ранее сообщил, что риск диверсий и терактов в РФ сильно возрос.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников 11 апреля отметил, что за год в России предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодежи. Речь идет о периоде с февраля 2022 года, пояснил он.