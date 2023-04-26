В Самаре на 76-м году жизни скончался народный артист России Владимир Борисов. Об этом 26 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Самарский академический театр драмы им. Горького.

Гражданская панихида по артисту пройдет в театре 28 апреля, она начнется 10:30 мск. Борисова похоронят на городском кладбище.

«Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег», — подчеркнули в театре.

Коллеги выразили соболезнования близким артиста.

Борисов пришел в труппу театра в 1974 году, по завершении учебы в Театральном училище имени Щепкина в Москве. Актер исполнил десятки ролей как в театре, так и в кино.

Широкая известность пришла к артисту после исполнения роли Семена Савельева в картине «Вечный зов», снятой 45 лет назад по одноименному роману Анатолия Иванова.