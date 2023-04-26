Девушка упала в шахту лифта недостроенного дома в Уфе

Девушка пострадала при падении в шахту лифта недостроенного здания в Уфе. Потерпевшую эвакуировали спасатели.

Инцидент произошел в здании по улице Кирова. По данным управления гражданской защиты, потерпевшая вместе с друзьями решила прогуляться по территории недостроенного дома. В какой-то момент она оступилась и упала в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились в шахту и на носилках подняли пострадавшую. Девушку передали медикам.

Несколькими неделями ранее в этом же здании случился похожий инцидент. 17-летняя девочка упала с высоты шестого этажа. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.