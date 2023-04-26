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ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском клиническом госпитале в Симферополе

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в военном госпитале Симферополя. Об этом 26 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, готовившего террористический акт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны. Во время обыска у него были изъяты два самодельных взрывных устройства: зажигательное и начиненное поражающими элементами в виде гвоздей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 («Покушение на преступление»), ч. 1 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывных устройств») УК РФ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В тот же день суд Симферополя отправил задержанного под стражу на два месяца.

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Ранее, 20 апреля, в Ставропольском крае задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт по указанию зарубежных кураторов. Подозреваемый планировал совершить террористический акт на одном из общественных объектов.

В тот же день стало известно о задержании причастного к террористической деятельности жителя Запорожской области, который хотел изготовить бомбу и напасть на пост Вооруженных сил (ВС) РФ в Токмаке.

11 апреля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил, что за год в России предотвращено 118 террористических преступлений с участием молодежи. По его словам, речь идет о периоде с февраля прошлого года.

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