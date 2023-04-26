Bloomberg узнало о планах Apple запустить приложение для контроля за здоровьем

Компания Apple собирается запустить платный сервис, позволяющий контролировать рацион и здоровье. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Проект получил название Quartz. По сведениям источников, сервис поможет подобрать программу тренировок, а также даст советы по правильному питанию и сну. Рекомендации будут персонализированными для каждого пользователя, исходя из данных о здоровье человека, которые собирают Apple Watch, пишет «Газета.Ru».

Ожидается, что Apple запустит приложение в 2024 году.

Вместе с тем Bloomberg пишет, что Quartz похож на другой проект Apple — LumiHealth. Он появился три года назад. Это совместная разработка с правительством Сингапура. Приложение мотивировало людей вести здоровый образ жизни, при этом за выполнение всех рекомендаций пользователи LumiHealth получали денежные вознаграждения.

В начале 2023 года «Известия» писали, что рынок мобильных приложений для здоровья растет опережающими темпами. Если в 2020 году его глобальный объем составлял около $25 млрд, то в 2022-м уже подобрался к $40 млрд, а в 2028-м, по ожиданиям аналитиков, составит рекордные $314 млрд.