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Оборонные ведомства Евросоюза и США подписали соглашение об усилении сотрудничества

Боррель сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве между оборонными ведомствами США и ЕС
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Фото: Global Look Press/ZB/Jens Kalaene
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Европейское оборонное агентство (EDA) и министерство обороны США подписали соглашение о намерении расширить масштабы трансатлантического сотрудничества. Об этом сообщил 26 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства между ЕС и США и усилению обороны ЕС», — сообщил Боррель в Twitter.

Отчается, что, подписав соглашение, стороны усиливают трансатлантическое сотрудничество в сфере безопасности, добавляет «Газета.Ru».

В заявлении EDA также указано, что документ предусматривает более тесное сотрудничество в области обороны в конкретных областях, включая область обмена информацией.

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12 апреля эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт признал, что вступление стран Восточной Европы в Североатлантический альянс оказало негативное влияние на общую обороноспособность НАТО. Главные трудности были связаны с возросшими расходами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. Причем большая часть трат должна была лечь на плечи новичков, указал эксперт.

До этого, 10 января, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что Евросоюз и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. При этом он отметил, что данное решение является верным, поскольку речь идет об общей безопасности. По словам Столтенберга, НАТО и ЕС должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву.

Кроме того, 16 марта, стало известно, что страны Евросоюза совместно с НАТО запустили работу совместной группы по защите критической инфраструктуры государств, входящих в их состав. Подчеркивалось, что сотрудничество по укреплению критически важной инфраструктуры стало еще более важным в свете произошедшей диверсии против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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