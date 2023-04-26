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Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии чемпионата мира по шахматам

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира.

Игра состоялась 26 апреля в Астане. Россиянин играл черными фигурами. Он признал поражение на 38-м ходу.

По итогам встречи счет в их противостоянии стал 6:6. В предыдущей партии, прошедшей 24 апреля, шахматисты сыграли вничью.

Коронный ход: как проходит матч между Непомнящим и Лижэнем
Соперники уже сыграли пять результативных партий и, похоже, не собираются останавливаться на этом

Всего матч состоит из 14 партий. Если один из соперников набирает 7,5 очка, то он побеждает. В противном случае предусмотрены четыре партии тай-брейка с контролем 25 минут на все ходы партии плюс 10 секунд после каждого хода.

Если счет и в этом случае остается равным, то шахматисты играют две блиц-партии. Если победитель не выявлен, то шахматисты проводят еще две такие же партии. Затем предусмотрена одна партия с контролем времени 3 минуты + 2 секунды после каждого хода. В случае ничьей гроссмейстеры меняются фигурами и проводят новые партии до тех пор, пока не будет определен победитель.

Призовой фонд матча составляет $2 млн. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Непомнящий в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) находится на втором месте, сейчас у него 2795 очка. Дин Лижэнь располагается в рейтинге на третьей строчке (2788). Первую строчку занимает норвежец Магнус Карлсен (2853).

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