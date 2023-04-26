Восемь лесных пожаров ликвидировали в Омской области за сутки

За минувшие сутки в Омской области потушили восемь лесных пожаров. В ликвидации горения участвовали 55 человек от лесхозов и 12 местных жителей.

Пожары произошли в Саргатском, Тюкалинском, Называевском, Любинском, Большереченско и Крутинском лесхозах. Задействовано больше 25 единиц техники, пишет ИА «Омскрегион».

26 апреля крупный лесной пожар разгорелся в Колосовском районе. Огонь перешел на лес с болот Тюкалинского района. В тушении задействованы 15 специалистов лесопожарной станции.

С 26 апреля по 16 мая ограничение на посещение лесов будет действовать в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Любинском, Называевском, Омском, Саргатском, Тюкалинском и Черлакском лесничествах. Об этом сообщает ИА «Город55». Нарушителям противопожарного режима грозят крупные штрафы. Для физических лиц максимальная сумма штрафа составляет 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.