Ограничения из-за гриппа и ОРВИ отменили в Брянской области

В Брянской области отменили ограничения, которые действовали в связи с распространением гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача региона.

По данным Роспотребнадзора, устойчивое снижение заболеваемости наблюдается в течение пяти недель. За последнюю неделю уровень заболеваемости опустился ниже эпидемического порога на 4,3%. В связи с этим принято решение об отмене ограничительных мероприятий, которые действовали с декабря 2022 года.

За неделю в регионе зарегистрировано больше 5,5 тыс. случаев болезни. Общее снижение заболеваемости составило 7,4%. Среди детей в возрасте трех-шести лет выявлено 1334 случая болезни.