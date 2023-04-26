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Появились подробности об электромобиле «Атом»

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Фото: Кама
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Электромобиль «Атом» российской компании «Кама» будет выпускаться в количестве 75 тыс. штук в год. Об этом 26 апреля сообщила газета «Коммерсантъ».

По ее данным, датой начала производства выбран декабрь 2024 года. Больше всего планируется выпускать модель Family — 49,1 тыс. единиц в год. Также в линейку электромобилей войдут модели Delivery (15 тыс.), Duo (4,3 тыс.) и Taxi (6,6 тыс. штук).

Согласно тендерной документации, аналогом одноместной Delivery выступят автомобили Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo, двухместной Duo — VW id3, BMW i3 и Mini Cooper, четырехместной Taxi — VW id3 и BYD D1, пятиместной Family — VW id3, BMW i3 и Honda e/Neta U.

Максимальная скорость электромобилей «Атом» варьируется от 130 км/ч до 170 км/ч. Пробег каждой версии на одном заряде составит 500 км, они будут оснащены передним приводом.

Продукция «Камы» будет ориентирована на рынки России, стран СНГ и Китая.

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Ранее, 7 марта, сообщалось, что разработкой «Атома» занимается стартап АО «Кама», принадлежащий главе «КамАЗа» Сергею Когогину. Машины будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять при помощи приложения на смартфоне. Помимо этого, производитель обещает энергоэффективность электромобилей в 0,14 кВт/км.

Ранее, в начале марта, в России начались испытания электромобиля Elecar TIGARBO GT-B. В основу его конструкции была взята пассажирская двухместная Elecar 5E-TIGARBO 2G, которая доступна покупателям с середины 2018 года. Электромобиль рассчитан на двух человек и может ездить по дорогам общего пользования. Максимальная скорость спорткара будет определена по итогам дорожных испытаний.

В январе стало известно, что в России будут выпускать электрокары Aurus класса люкс.

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