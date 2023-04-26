В Нижегородской области найден живым пропавший подросток

Пропавший сутки назад в Нижегородской области 13-летний подросток найден. Об этом 26 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по региону в своем Telegram-канале.

«В Борском районе в ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего мальчика установлено его местонахождение», — отметили в ведомстве.

Подросток жив, уточнили следователи. Информация о состоянии его здоровья не приводится

Мальчик из дома в поселке Большеорловское Борского района пошел в лес и пропал. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ребенка искали сотрудники СК, МЧС и МВД, волонтеры, пишет «Газета.ру». Работа велась с помощью квадрокоптеров и тепловизоров, в поисках подростка задействовали водолазов.

1 апреля в селе Усть-Алейка в Алтайском крае пропал 13-летний мальчик. Через два дня его нашли мертвым в колодце в окрестностях села на территории частного предприятия.