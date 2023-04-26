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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле опустилась на лондонской бирже ICE ниже $80 за баррель. Это следует из данных торгов в среду, 26 апреля.

Такое снижение стоимости нефти произошло впервые с 31 марта, передает RT.

Цена июньского фьючерса WTI снижается на 0,39%, до $76,77.

ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
США возмутились «нецелесообразным» решением экспортеров

Ранее этот день глава немецкой нефтегазовой компания Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что руководством было принято решение покинуть Россию, передает НСН.

На данный момент компания ищет доступные варианты выхода из своих российских активов и вывозит персонал из РФ, сообщается на сайте kp.ru. Мерен отметил, что процесс выхода активов является сложным.

Накануне ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям», что аналитики Energy Aspects, говоря о возможной «ожесточенной борьбе» Европы и Азии на рынке сырой нефти, сгущают краски, однако определенная конкуренция всё-таки может быть. Он также отметил, что теперь в европейские страны приходит больше готового топлива, чем раньше, и у европейцев есть риск того, что их нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) останутся без загрузки.

4 апреля первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк заявил, что мировой рынок нефти может столкнуться с дефицитом топлива и сокращением предложения из-за решения ОПЕК+ о сокращении объемов добычи. При этом 19 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что сокращение добычи странами ОПЕК+ можно назвать ответом на введение Западом потолка цен на российский энергоресурс.

До этого, 2 апреля, несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца этого года. Так, Саудовская Аравия снизит производство на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), ОАЭ — на 144 тыс. б/с, Ирак — на 211 тыс. б/с, Кувейт — на 128 тыс. б/с, Оман — на 40 тыс. б/с, Алжир — на 48 тыс. б/с, Казахстан — на 78 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, продлила действующее решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.

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