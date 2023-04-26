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В ГД оценили предложение передать казначейству контроль над средствами капремонта

Депутат Колунов: передача казначейству контроля над средствами капремонта исключит злоупотребления
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Передача полномочий по открытию лицевых счетов по программе капремонта жилых домов от регионального оператора Федеральному казначейству способствует дополнительному контролю за расходованием средств и должно исключить факты злоупотребления со стороны операторов в российских регионах, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Об этом он рассказал «Известиям» 26 апреля.

Ранее в этот день генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации предложил передать соответствующие полномочия Федеральному казначейству.

«Помимо этого, необходимо сформировать единый реестр стройматериалов и поставщиков, по которому регоператоры напрямую будут закупать необходимые материалы для проведения капремонта. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Госдумы», — также добавил Колунов.

По его словам, в соответствии с предложением, подрядчики не смогут самостоятельно закупать материалы.

«Централизованная закупка материалов непосредственно регоператорами и исключение из этой цепочки подрядных организаций позволит прозрачнее расходовать средства на проведение капремонта», — объяснил депутат.

Такие меры будут продолжением ранее реализованных мероприятий по усилению контроля за региональными операторами капремонта, уточнил он.

«Так, с сентября 2022 года государственные жилищные инспекции в регионах получили право контролировать работу местных операторов капитального ремонта. В рамках выездных проверок жилищные инспекторы могут привлекать к работе специалистов строительного надзора. Теперь необходимо усилить контроль за расходованием этих средств», — сказал Колунов.

Износу потекло: в половине регионов выявили опасные дома из-за переноса капремонта
Только за одну неделю общественники обнаружили 114 строений в плохом состоянии

Депутат также привел данные Краснова, согласно которым в прошлом году не были выполнены капитальные ремонты 16 тыс. жилых зданий, в результате были обмануты 1,5 млн человек.

«Кроме того, в 33 регионах России была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов и подрядчиков. Вскрыты случаи хищений средств фондов капитального ремонта. По данным фактам возбуждено свыше 240 уголовных дел», — отметил он.

Как сообщалось 26 апреля, Народный фронт за неделю проверки (с 10 по 14 апреля) выявил в половине регионов РФ 114 домов старой постройки (старше 1959 года), которые находятся в аварийном состоянии из-за отложенного капремонта. В движении рассказали «Известиям», что по каждому случаю планируется обращения в прокуратуру.

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