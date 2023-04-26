Продажи китайских автомобилей BAIC в России начнутся с мая

Первые продажи автомобилей китайской марки BAIC в России начнутся с мая этого года. Об этом в среду, 26 апреля, рассказала пресс-служба бренда.

Так, россияне смогут приобрести седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35, стоимость каждой машины из которых составит около 1,7 млн рублей и выше.

Кроме того, для покупки будет доступен внедорожник BJ40, цена которого будет составлять примерно 3,8 млн рублей и выше, говорится в материале «Российской газеты» со ссылкой на пресс-службу BAIC.

О том, что предприятие может наладить работу с BAIC, сообщалось 25 января. Тогда агентство «Автостат» писало, что на калининградском заводе стартовала тестовая сборка BAIC Х3 и X35.

4 апреля стало известно, что калининградский завод «Автотор» объявил о старте промышленного производства автомобилей китайской марки BAIC. Отмечалось, что там собирают седан BAIC U5 Plus и кроссовер BAIC X35.

17 апреля компания BAIC сообщила, что подписала план расширения сотрудничества по постановке на производство инновационных моделей автомобилей и локализации компонентной базы с «Автостатом». Уточнялось, что подготовка начнется во II квартале текущего года.