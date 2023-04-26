Две дороги открыли после подтопления в Оренбургской области

Две дороги открыли после подтопления талыми водами в Оренбургской области. Уровень воды упал, переливы через проезжую часть прекратились.

По данным «Урал56.Ру», для проезда открыт подъезд к поселку Айдырлинск от дороги Адамовка — Карабутак и участок дороги Илек — Озерки в Илекском районе. По-прежнему закрыто движение по пяти мостам. В частности, нельзя проехать по понтонной переправе через реку Илек на дороге Покровка — Дивнополье, по мосту через реку Самара на дороге Колтубановский — Колтубанка, по мосту через реку Урал на подъезде к селу Нижнеозерное. Также закрыт мост через реку Сакмара на подъезде к селу Кондуровка и мост на территории Акбулакского района.

На мосту через реку Жусу в Адамовском районе введен запрет на движение из-за потери несущей способности конструкции.