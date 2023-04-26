Опубликованы кадры из нового магазина в Москве на месте Zara
В распоряжении «Известий» в среду, 26 апреля, появились кадры из магазина MAAG на Кузнецком мосту на месте бывшего магазина Zara.
Ранее в этот день в «Союзе торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» подтвердили «Известиям», что бывшие магазины Zara под новым названием Maag начнут открываться в Москве с 27 апреля.
В рамках объявленной сделки предполагается постепенное возобновление работы бывших магазинов Inditex, компания Daher откроет их после редизайна. название Pull&Bear будет заменено на DUB, Stradivarius — на Vilet, Bershka — ECRU.
Товары для этих обновленных брендов должны производиться на фабриках в Турции. По ценам и качеству они будут аналогичны вещам покинувшего РФ ритейлера, подчеркнул вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.
В марте 2022 года компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher.
В середине декабря говорилось о том, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.