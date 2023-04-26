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Назван самый популярный вид автострахования каско

Россияне чаще всего страхуют автомобили на парковке и самокаты в движении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне начали оформлять полисы каско не только на автомобили, но и на другой транспорт, однако самым популярным запросом остается страхование машины на парковке. Об этом сообщается в среду, 26 апреля.

Приложение InsureTech провайдера Simble опросил своих клиентов на тему выбора объектов транспортного страхования.

«Охотнее всего пользователи предпочитают страховать свою машину на парковке, самокат в движении по улицам, а также лыжи и сноуборды на трассе, покрытой льдом», — отмечается в сообщении.

Более 35% пользователей приложения чаще всего интересуются каско на парковке. Страхуют самокаты в движении 19% пользователей.

На третьем месте находятся лыжи (сноуборды) и моноколесо. За них проголосовали по 12% респондентов.

«Стоящие автомобили на парковке беспокоят людей больше, чем они сами. Это интересный момент. Учитывая, что классическое страхование автомобиля по каско поддержало не более 2% пользователей. Очевидно, что людей стало привлекать страхование по конкретному запросу, а не действующие круглогодичные полисы», — отметили в Simble.

Уточняется, что виды страхования транспортных средств могут быть расширены в ближайшие время. Люди начинают беречь средства, что влечет страхование вещей.

Дали по каско: в 2022-м темпы продаж полисов подскочили в три раза
Почему в условиях повышения цен спрос только растет

Как уточняется, 10% опрошенных предпочитают страховать не транспортные средства, а запчасти для них. Меньше всего интерес к страхованию вызвали роликовые коньки и скейтборд. За них проголосовало 7% и 3% респондентов соответственно. Опрос проводился среди 22 тыс. человек.​

В марте сообщалось, что по итогам 2022-го россияне оформили 6 млн договоров каско — на 623 тыс. больше, чем в прошлом году. Динамика объясняется повышением спроса на недорогие полисы с ограниченным покрытием. Кроме того, дополнительную страховку начали активнее покупать владельцы подержанных авто — клиенты опасались резкого подорожания запчастей и нехватки выплат по ОСАГО.

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