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Сотрудник сгоревшей в Сосьве исправительной колонии рассказал о пожаре

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Росгвардии
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Сотрудник сгоревшей в поселке Сосьва в Свердловской области исправительной колонии (ИК) рассказал в среду, 26 апреля, о произошедшем пожаре.

«После часу дня всё началось, к трем уже бесполезно было что-либо делать», — заявил он в комментарии RT.

Он отметил, что пока сотрудники учреждения находятся в палаточном городке, а заключенных успели эвакуировать в другие колонии. Мужчина отметил, что местные жители не рассматривают версию о поджоге.

«Огонь пришел со стороны пилорам — там мусор сжигают, возможно, оттуда прямо очаг выскочил — и сразу на колонию. Плюс ветрище сильный — могло разнести этот горящий мусор. В соседних Гарях тоже дорога горела вчера, дым идет, говорят, лес горит, вертолет пожарный туда пару раз летал. В нашем поселке дома целые остались, кусками сгорело, есть районы, где целыми квадратами», — отметил собеседник.

Он добавил, что власти пообещали решить вопрос с жильем и компенсацией.

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Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме возгорания в поселке Сосьва, ликвидированы.

Жертвой пожара стал один человек, сообщает телеканал «Звезда».

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в семи населенных пунктах Урала огнем повреждено 206 строений, включая 146 жилых домов.

Накануне в поселке Сосьва произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок.

Пожар уничтожил около 90 жилых домов, без крова осталось около 660 человек. По факту пожаров возбуждено два уголовных дела. Уточняется, что в Сосьве пожар локализован.

Также стало известно, что из-за пожаров в Свердловской области смог накроет Тюменскую область. Метеорологи предупредили, что в Тюмени ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса IQAir, количество вредных веществ в воздухе уже в 1,2 раза превышает средний показатель, рекомендуемый специалистами ВОЗ.

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