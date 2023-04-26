В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам

В первом квартале 2023 года в России продажи электромобилей частным покупателям выросли на 122%, сообщили в маркетинговом агентстве НАПИ.

Отмечается, что автовладельцы в первую очередь выбирали Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. При этом продажи электромобилей корпоративным покупателям выросли на 232%, лидером стал Evolute I-pro.

«[Продажи] в первую очередь [выросли] благодаря поставкам этого электромобиля для такси в Нижегородской области», — говорится в заявлении НАПИ.

Аналитики добавили, что на долю российских электромобилей пришлось 54% продаж, на долю китайских — почти 24%.

Ранее, 13 апреля, стало известно, что в особой экономической зоне «Технополис Москва» началось производство российских электрогрузомобилей EVM PRO.