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Посол назвал ожидаемой высылку норвежских дипломатов из России

Посол Норвегии в Москве Квиле: высылка норвежских дипломатов из России не стала неожиданной
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Высылка норвежских дипломатов из России не стала неожиданной. Об этом 26 апреля заявил посол Норвегии в Москве Роберт Квиле.

«Было бы большим сюрпризом, если бы они отреагировали по-другому», — приводит его слова телекомпания NRK.

Дипломат отметил, что разговор в российском МИДе прошел в «приятном тоне».

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Ранее в этот день МИД РФ объявил десять сотрудников посольства Норвегии персонами нон грата. Квиле был выражен решительный протест в связи с решением королевства о высылке 15 дипломатов российского посольства и сотрудников аппарата военного атташе.

О признании 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата сообщила глава МИД страны Анникен Хюитфельт 13 апреля. По ее словам, дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом. Норвежское правительство также предполагает, что Россия якобы представляет некую разведывательную угрозу.

В Министерстве иностранных дел РФ, в свою очередь, заявили, что Москва даст соответствующий ответ на действия Осло. Посольство России в Норвегии также назвало высылку своих сотрудников крайне недружественным шагом.

14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что объявление Норвегией персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства является умышленным нагнетанием враждебности. Она отметила, что никаких претензий дипломатам предъявлено не было, однако норвежские СМИ развернули очередную лживую кампанию по якобы разоблачению российских «шпионов». Захарова подчеркнула, что отношениям двух стран нанесен серьезный удар.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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