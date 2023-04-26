В Якутии возбуждено уголовное дело из-за нападения студента на прохожего

В городе Мирный в Якутии возбуждено уголовное дело по факту нападения студента на прохожего, сообщает портал «МВД Медиа» в среду, 26 апреля.

Конфликт между 17-летним студентом и 41-летним мужчиной произошел 24 апреля. В результате словесной перепалки подросток достал мачете и нанес оппоненту несколько ножевых ранений, а затем скрылся с места преступления.

Мужчину обнаружили горожане. Пострадавшего экстренно госпитализировали, а на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. В настоящее время собранные материалы переданы в следственные органы», — рассказал представитель пресс-службы МВД по Республике Саха Валентин Удинов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее, 20 апреля, 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве 10-летней школьницы в городе Карачаевск, сознался в совершенном преступлении. В тот же день региональный СК сообщил, что тело девочки с перерезанным горлом нашли в подъезде жилого дома ее родители.