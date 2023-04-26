Мужчина погиб при столкновении двух большегрузов в Рязанской области
В Путятинском районе Рязанской области в результате столкновения двух большегрузов погиб мужчина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 26 апреля.
Авария произошла вечером 25 апреля на 325-м км трассы Москва – Челябинск. Автомобиль Scania под управлением 53-летнего жителя Касимовского района врезался в грузовик DAF, за рулем которого находился 53-летний житель Пензенской области, пишет 62INFO.ru.
В результате ДТП водитель Scania погиб на месте. Судя по фотографиям с места происшествия, кабина грузовика была сильно повреждена и превратилась в груду металла, DAF от удара опрокинулся на обочину.
Водитель второго большегруза получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь, уточняет РИА «7 новостей». По факту смертельного столкновения грузовиков организована проверка, все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.