Италия поддержала вступление Украины в Евросоюз в ближайшие сроки

Италия поддерживает стремление Украины ко вступлению в Европейских союз (ЕС) в ближайшие сроки. Об этом 26 апреля заявил президент республики Серджо Маттарелла.

«Италия выражает свою твердую убежденность в поддержке вступления Украины в Европейский Союз в кратчайшие сроки. Мы ценим приверженность ее правительства курсу реформ, предпринятых для соблюдения параметров ЕС», — заявил он на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Встреча была приурочена к конференции по восстановлению Украины в Риме. В ней участвуют представители украинского и итальянского бизнеса.

Ранее, 21 апреля, президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз необходимо начать уже в этом году. По его словам, скорейшее вступление в ЕС отвечает интересам Чехии.

В конце марта глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что вопрос о принятии Украины и Молдавии в ЕС будет рассмотрен на саммите в декабре 2023 года.

Вместе с тем бывший глава Европарламента Мартин Шульц 12 марта отмечал, что немедленно принять Украину в Евросоюз не позволяют высокие стандарты членства, а также категорическая позиция Польши и Венгрии.

В декабре прошлого года сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.