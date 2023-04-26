МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области за исключением Сосьвы

Все пожары в населенных пунктах Свердловской области, кроме возгорания в поселке Сосьва, ликвидированы. Об этом 26 апреля сообщили в МЧС РФ.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время на участках, где потушен открытый огонь, идет пролив и разбор сгоревших конструкций для исключения повторного возгорания.

Также сообщается, что на месте ликвидированных пожаров уже начали работу дознаватели МЧС и сотрудники следственных органов.

Ранее 26 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что один человек пропал без вести при пожаре в поселке Сосьва. Он также отметил, что в ходе плановой поездки в поселке еще в начале апреля были отмечены нарушения пожарной безопасности.

В этот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, темой стала ситуация с пожарами. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, было условлено, что на встрече Путина с членами правительства 2 мая Куйвашев доложит о мерах по помощи потерявшим жилье в результате пожаров.

В поселке Сосьва 25 апреля произошло возгорание отходов деревообработки. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. В МЧС отметили, что быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухой растительности. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок.

Пожар уничтожил около 90 жилых домов, без крова остались около 660 человек. По факту пожаров возбуждено два уголовных дела. Уточняется, что в Сосьве пожар локализован.