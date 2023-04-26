Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме в Саратове
В Ленинском районе Саратова в результате пожара в десятиэтажном доме пострадала женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел вечером 25 апреля в квартире на втором этаже дома № 19 по улице 1-й Прокатной. От газовой конфорки загорелись вещи на кухне.
В результате пострадала 47-летняя хозяйка квартиры. Она пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги рук, пишет ИА «Взгляд-инфо». Женщина госпитализирована.
Площадь пожара составила 15 кв. м. В тушении были задействованы три расчета.
24 апреля в Заводском районе Саратова произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Причиной стала настольная лампа с абажуром, которую 87-летняя пенсионерка оставила включенной на длительное время.