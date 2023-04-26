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Люстры в виде самолетных турбин появятся на станции метро «Пыхтино»

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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На станции метро «Пыхтино» в Москве появятся 10 люстр в виде самолетных турбин. Работы по монтажу каркасов потолочных световых конструкций уже подходят к концу. Об этом в среду, 26 апреля, сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования.

«После выполнения этих работ каждая конструкция будет отделана алюминиевыми декоративными панелями, что придаст ей вид самолетной турбины», — приводит его слова телеканал «360».

Помимо этого, на платформе будут установлены панорамные окна, из которых будет открываться вид на долину реки Ликовы, отмечает НСН. Сейчас ведется монтаж металлоконструкций для установки стеклопакетов.

На стене напротив окон будет глухая стена, на которой появятся алюминиевые панели с графическими изображениями летательных аппаратов.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что отделка стен пассажирской зоны платформенного участка выполнена более чем на треть, пишет RT.

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Дизайн станции будет посвящен истории авиации, так как рядом с ней расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Также над наклонным ходом эскалатора появится световой колодец в виде воронки с моделью самолета Ту-144 внутри. Кроме того, на потолке платформы ведется монтаж световых конструкций, напоминающих турбины самолетов.

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