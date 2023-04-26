ВС РФ за сутки уничтожили до 300 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские военные ликвидировали до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Кроме того, на данном направлении противник потерял две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118 производства Великобритании.

Отмечается, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и их наемников в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Им оказывают поддержку подразделения воздушно-десантных войск и Южной группировки войск.

Помимо этого, российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад Украины в районе населенных пунктов Артемовск, Богдановка и Красное.

Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны и контрбатарейную радиолокационную станцию (РЛС) на херсонском направлении. Кроме того, было ликвидировано 30 украинских боевиков.

До этого, 25 апреля, ВС РФ уничтожили на донецком направлении за сутки до 360 украинских военных и наемников. ВСУ также потеряли 25 единиц техники, среди которой семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

24 апреля в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили на донецком направлении более 280 украинских солдат. Более того, на этом направлении ВС РФ был уничтожен командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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