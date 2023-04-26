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ВС РФ за сутки уничтожили до 300 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 300 бойцов ВСУ на донецком направлении за прошедшие сутки
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные ликвидировали до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Кроме того, на данном направлении противник потерял две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118 производства Великобритании.

Отмечается, что российские штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и их наемников в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Им оказывают поддержку подразделения воздушно-десантных войск и Южной группировки войск.

Помимо этого, российская авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад Украины в районе населенных пунктов Артемовск, Богдановка и Красное.

Также в районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Проезд закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск
У противника остался единственный маршрут снабжения своего гарнизона — по пересеченной местности

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации украинской теробороны и контрбатарейную радиолокационную станцию (РЛС) на херсонском направлении. Кроме того, было ликвидировано 30 украинских боевиков.

До этого, 25 апреля, ВС РФ уничтожили на донецком направлении за сутки до 360 украинских военных и наемников. ВСУ также потеряли 25 единиц техники, среди которой семь боевых машин пехоты, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

24 апреля в Минобороны сообщили, что российские силы уничтожили на донецком направлении более 280 украинских солдат. Более того, на этом направлении ВС РФ был уничтожен командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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