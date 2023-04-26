Эксперт рассказал, как защититься от нового вида мошенничества

Прежде чем скачивать какое-то инвестиционное приложение от имени госкомпаний, где обещают высокую доходность, нужно найти сайт этой организации и проверить, действительно ли у нее есть такое приложение. Об этом «Известиям» 26 апреля рассказал эксперт по кибербезопасности, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Ранее в этот «РИА Новости» со ссылкой на слова зампредседателя правления ВТБ Анатолия Печатникова сообщило, что в банке зафиксировали новый сценарий мошенничества с «инвестиционными приложениями» от имени госкомпаний, обещающими высокую доходность. Для этого мошенники создают приложения, после установки которых потенциальной жертве предлагают перевести на «инвестсчет» средства, чтобы они якобы увеличились через время. В приложении человек видит, что счет растет, однако впоследствии приложение исчезает вместе с инвестициями.

Как отметил Мясоедов, единственный достоверный способ понять, что приложение нелегальное — воспользоваться официальным сайтом банка или организации, от имени которых предлагается скачать приложение.

«Для этого нужно перейти на официальный сайт организации и посмотреть, какой у них статус по доступному программному обеспечению. При этом, очень важно проверить доменное имя сайта, чтобы не попасть на «фишинг» — в нем не было никаких подменных букв», — рассказал Мясоедов.

При этом он отметил, что некоторые организации могут не публиковать такого рода информацию у себя на сайте. В таком случае необходимо обратиться в службу поддержки.

Также он обратил внимание, что, если речь идет о какой-то ранее неизвестной организации, то нужно понимать, что процентной ставки, которая намного превышает ставку рефинансирования Центрального банка РФ, в подавляющем большинстве случаев просто не может быть.

«То есть выше на один-два пункта — это возможная практика, а больше уже должно вызвать подозрения. В таком случае нужно проверить лицензию, которую подобные организации обязаны публиковать на сайтах и проверить ее через специальные сайты», — отметил Мясоедов, рекомендовав вообще не инвестировать деньги туда, где предлагают неожиданно высокую процентную ставку.

По его словам, популярность такой мошеннической схемы сейчас действительно набирает обороты — за последние несколько месяцев на этом были выявлены несколько мошеннических групп. Однако, по его мнению, просуществует он недолго, поскольку у людей появляется понимание насчет данной схемы. Кроме того, банки активно блокируют счета таких организаций.

13 апреля Мясоедов рассказал, что «умные» электронные девайсы могут нести большие риски для персональных данных пользователей. Он призвал не размещать «умные» гаджеты в рабочих зонах или спальне и не обсуждать в их присутствии конфиденциальные темы.