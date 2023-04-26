Эксперт назвала допустимое время для ребенка за компьютером

Гендиректор «ЯКласс» Рыжова: в 6-8 лет ребенку стоит пользоваться компьютером не более 20 минут в день

26 апреля 2023, 14:14 0

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann