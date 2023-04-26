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Эксперт назвала допустимое время для ребенка за компьютером

Гендиректор «ЯКласс» Рыжова: в 6-8 лет ребенку стоит пользоваться компьютером не более 20 минут в день
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Ребенку следует проводить время за компьютером от 20 минут до двух часов в день в зависимости от возраста. Об этом рассказала 26 апреля генеральный директор цифровой образовательной платформы «ЯКласс» Екатерина Рыжова.

В возрасте 6-8 лет ребенку стоит пользоваться компьютером не более 20 минут в день, в 9–10 — не более 25 минут, а с 10 лет — не более двух часов, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Рыжовой, такие ограничения необходимы для того, чтобы дети уделяли больше внимания активному времяпрепровождению.

Кроме того, она уточнила, что родителям важно уметь договариваться с ребенком об использовании компьютера и найти компромисс в этом вопросе.

«Не ругайте ребенка, если он использует устройство не только для учебы», — заключила Рыжова.

Ранее, 11 апреля, психолог и сооснователь детского сада «Infant School Хамовники» Наталия Дербенева назвала опасности детской избалованности. По ее словам, привычка ребенка получать желаемое через истерики и без приложения усилий в будущем может создать трудности в общении с людьми и потере мотивации, так как в жизни не всё складывается так, как хотелось бы человеку.

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