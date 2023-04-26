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Путин заявил о необходимости помочь Ростовской области на фоне СВО

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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На Ростовскую область легла дополнительная нагрузка на фоне специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса, в связи с чем нужно помочь военным и тем, кто переехал в данный регион из близлежащих областей. Об этом 26 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

По словам главы региона, с момента начала СВО границы Ростовской области в сторону РФ пересекло более 3,5 млн человек. Для них были развернуты 161 пункт временного размещения более чем на 12 тыс. человек. Также был организован транзит людей в другие 43 региона страны.

«Сегодня, безусловно, нужно оказать людям помощь — и нашим военнослужащим, всем категориям военнослужащих, и членам их семей. Я знаю, что Вы это делаете, занимаетесь лично, и прошу Вас дальше не снижать внимание к этим чрезвычайно важным вопросам, людям, которые переехали на территорию Ростовской области из наших близлежащих регионов тоже», — заявил президент.

Путин также добавил, что Ростовская область является соседом для Донбасса и Луганска. В связи с этим он намерен попросить коллег из данных регионов лично поработать и обсудить вопросы необходимой помощи данным регионам и совместной работы с Ростовской областью.

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