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В Китае рассказали о последствиях полного запрета экспорта в РФ

GT: решение о полном запрете экспорта в Россию приведет экономику Запада к самоубийству
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Стремление сокрушить российскую экономику приведет Запад к самоубийству, сообщила китайская газета Global Times 24 апреля.

«Запад <...> зашел в тупик, вводя санкции против России. Теперь он <...> добивается введения самоубийственных ограничений, чтобы усилить давление», — следует из материала.

Однако, по словам авторов статьи, коллективный Запад тем самым лишает мир возможности остановить кризисы и войны.

Global Times также отметила, что инициатива продиктована паникой и является свидетельством того, что политика Запада по поддержке Украины исчерпала себя, пишет «Газета.Ru».

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21 апреля агентство Kyodo сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) рассматривают вопрос введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров. После этого газета Financial Times написала, что представители Японии и стран Евросоюза (ЕС) выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что, в случае если страны «большой семерки» введут запрет на поставку товаров в Россию, Москва ответит зеркальными мерами и прекратит действие зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот день указал, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о которых думают в ЕС и США, будут бить и по мировой экономике, вызывая всемирный экономический кризис.

До этого, 20 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые из ключевых союзников Украины, в том числе Соединенные Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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