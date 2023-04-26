Польский завод начнет обслуживать украинские танки Leopard 2 в мае

Завод «Бумар-Лабенды» в польских Гливицах начнет обслуживать украинские танки Leopard 2 в мае. Об этом 26 апреля заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«В ходе встречи в Рамштайне я подписал соглашение с немецкими и украинскими коллегами, на основании которого сервисный центр начнет работу в мае. На Украину прибыли или скоро прибудут два дивизиона танков Leopard 2 версии 2A4 и 2A6. Все эти танки будут обслуживаться и ремонтироваться здесь, в «Бумар-Лабендах», — приводит его слова сайт польского правительства.

Блащак указал, что завод в течение 20 лет занимается ремонтом и модернизацией танков Leopard 2. Также он займется выпуском самоходных артиллерийских установок Krab, которые будут переданы Украине.

Ранее в апреле стало известно о планах Испании поставить на Украину шесть танков Leopard до конца месяца. Как отмечала министр обороны Испании Маргарита Роблес, Мадрид также передаст Киеву 20 бронетранспортеров. В середине марта сообщалось, что первые 10 украинских экипажей завершили обучение работе с танками Leopard в Испании. Тренинги проводили в национальном учебном центре в Сарагосе.

14 апреля министр обороны Канады Анита Ананд также сообщила, что восемь боевых танков Leopard 2 реэкспортированы в Польшу для дальнейшей отправки на Украину.

Решения о передаче Украине немецких боевых машин этой модели начали приниматься властями разных европейских в начале года, сразу после того как канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил их экспорт и реэкспорт на Украину.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.