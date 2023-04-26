Мужчину нашли повешенным в Донском монастыре на юге Москвы
Тело повешенного человека обнаружили в помещении Донского мужского монастыря на юге Москвы. Об этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил в среду, 26 апреля.
«В 7 утра 25 апреля в помещении на втором этаже Донского ставропигиального мужского монастыря обнаружен труп мужчины 1990 года рождения с признаками асфиксии при повешении», — сказал он агентству городских новостей «Москва».
Тело направили в морг. Следственный комитет (СК) проводит проверку.
Ранее, 20 апреля, в Новой Москве в лесополосе обнаружили обгоревшее тело 75-летнего мужчины. Прохожий нашел тело в поселке Курилово поселения Щаповское и сразу обратился в правоохранительные органы. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.