Зерновая подделка

В России остается всё меньше сторонников продления зерновой сделки после 18 мая. Если раньше ее отрицали чаще в силовом блоке, то теперь уже и сами экспортеры говорят о том, что поведение украинских поставщиков на глобальных рынках имеет все признаки недобросовестной конкуренции: вначале они добились для себя льготного режима экспорта, в том числе из черноморских портов, под различными гуманитарными (голод в Африке) предлогами, а затем нарастили экспорт в Европу. При этом российский экспорт, не без лоббистских усилий со стороны тех же украинцев, продолжает осложняться различными рестрикциями и санкционными ограничениями.

В результате за неделю до Дня Африки (отмечается во всем мире 25 мая) РФ может выйти из зерновой сделки, что в практическом плане может означать возвращение к блокаде черноморских портов.

Позиция России обозначена: нам нужны практические шаги по деблокированию собственно российского экспорта, включая замороженные в портах ЕС грузы зерна и удобрений. В официальном заявлении МИДа фигурирует несколько условий: подключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование судов плюс снятие запрета на их доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Позиция ЕС тем временем ускользает даже от внимательного наблюдателя. В официальных заявлениях представители Запада отрицают связь между двумя документами — подписанным между Россией и ООН меморандумом и «Черноморской зерновой инициативой», обозначающей специальные условия для экспорта из Украины. Такая лицемерная позиция, то есть фактическое отрицание Западом самого наличия сделки, не может не вызывать раздражения, и не только в Москве. Всё же покупатели нашего продовольствия и зерна не меньше нашего заинтересованы в отмене санкций и считают их грубым вмешательством, попыткой ограничить их собственный выбор и собственный суверенитет.

Активная поддержка зерновой сделки недружественными России странами подогревает настороженное отношение к ней в России.

При этом позиция ЕС по зерновой сделке имеет мало общего и с интересами союза на Украине. Способность Киева сопротивляться выполнению задач СВО мало зависит от его способности продавать кукурузу и пшеницу. Страна давно живет и воюет в долг и зерновыми деньгами за оружие не платит. В нынешнем формате сделка нужна Европе не для того, чтобы поддержать Украину, а для того чтобы обеспечить своим переработчикам доступ к дешевому украинскому сырью и ограничить конкурентоспособность российского предложения, доли и доходы РФ на рынках развивающихся стран, таких как Египет или Алжир.

Поэтому главным условием для продления зерновой сделки, если оно всё же состоится, должно быть ее признание всеми заинтересованными сторонами, прежде всего «опекунами» несамостоятельной Украины — Европой и США. Признание это, в свою очередь, требует осознанного, целенаправленного и системного давления на них со стороны покупателей — стран Африки, Китая и других партнеров России, которые должны сказать свое веское слово.

На первом этапе достаточно будет соблюдения условий, выдвинутых нашим МИДом. Последующей задачей должно стать формирование таких международных институтов и систем отношений, которые выведут зерновой и продовольственный экспорт России в третьи страны из-под самой угрозы санкций Запада.

Как нельзя кстати в конце июля в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия – Африка, следом за ним в августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, одной из осевых тем которого по традиции будет формирование условий для устойчивого развития стран Африки. Именно страны БРИКС могут стать соавторами новой архитектуры международной продовольственной безопасности, частью которой должны быть новые международные институты и проекты, реализуемые без участия стран Запада: транспортно-логистические коридоры, финансовые институты, биржи и тому подобное.

В таком новом мире Россия и ее поставки уже не будут зависеть от импорта сельхозтехники, семян, лизинга или иных услуг, предоставляемых недружественными странами.

Автор — директор центра изучения Африки НИУ ВШЭ

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