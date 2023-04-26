Представитель батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Богдан Кротевич рассказал, что во время майского контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть утраченные территории. Публикация с соответствующим содержанием размещена в The Washington Post 26 апреля.

При этом он также добавил, что украинская армия будет использовать опыт боев на «Азовстали» в будущих столкновениях..

«Наш опыт работы с «Азовсталью» говорит нам о том, что безвыходных ситуаций не бывает», — сказал он.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев может попытаться организовать наступление на запорожском направлении за несколько дней до Дня Победы, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Накануне, 25 апреля, газета The New York Times со ссылкой на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона написала, что к концу апреля Украина готовит 12 боевых бригад по 4 тыс. военных, а в мае планирует начать контрнаступление. Журналисты предполагают, что операция, вероятнее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море.

Тогда же военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о том, что на данный момент у ВСУ есть всё необходимое для контрнаступления на узких участках местности. Однако, по его мнению, украинские военные пока не решаются на контрнаступление из-за активной работы российской авиации и артиллерии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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