Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья достроят в Коми в этом году
В Корткеросском районе Республики Коми до конца 2023 года намерены достроить еще один дом для переселенцев из аварийного жилфонда. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минстроя.
Четырехэтажный дом возводят на улице Сангородок, 3Б, в селе Корткерос. Он рассчитан на 29 квартир общей площадью 1603 кв. м. Их получат семьи из разных населенных пунктов (63 человека).
Согласно плану, дом сдадут в декабре 2023 года. Сейчас строители завершают устанавливать внутренние перегородки, утепляют фасад и устраивают кровлю.
Возле дома будет создана зона отдыха, парковка. Как уточняет ИА «Комиинформ», работы ведутся в рамках программы расселения из аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда».