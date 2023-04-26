Кухня выгорела из-за замыкания чайника в Уссурийске

Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме на улице Ленина в Уссурийске, сообщается в Telegram-канале МЧС России по Приморскому краю.

ЧП произошло утром 25 апреля, сообщение о пожаре поступило в спасательную службу в 09:54. Спустя пять минут огнеборцы в составе 11 человек и трех единиц техники уже были на месте. До их приезда из дома самостоятельно эвакуировался один человек, отмечает ИА UssurMedia.

На момент приезда пожарных пламя охватило кухонный гарнитур в одной из квартир. Он загорелся из-за короткого замыкания. Площадь, поврежденная огнем, составила 3 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее в апреле сообщалось, что двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Уссурийске. Горение наблюдалось на втором этаже дома, к моменту прибытия пожарных из окон валил дым.