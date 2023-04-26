Источник сообщил о проблемах с наркотиками у умершего актера сериала «Реальные пацаны»
- Новости
- Общество
- Источник сообщил о проблемах с наркотиками у умершего актера сериала «Реальные пацаны»
Следы употребления наркотического вещества обнаружили у скончавшегося 32-летнего актера сериала «Реальные пацаны» Василия Масалитина после операции в одной из московских больниц, сообщил 26 апреля источник ИА Regnum.
Собеседник агентства заявил, что осложнения со здоровьем у артиста возникли после хирургического вмешательства и употребление наркотического препарата.
Масалитин умер на операционном столе еще в середине февраля, однако информация в прессе об этом появилась только 25 апреля.
Источник «Известий» 26 апреля уточнил, что Масалитин скончался 12 февраля спустя более двух недель после перелома ноги.
После вскрытия у него обнаружились открытый оскольчатый перелом средней трети большеберцовой кости и нижней трети малоберцовой кости левой голени со смещением отломков. Масалитин также имел инфекционное осложнение после хирургического вмешательства и гнойное воспаление в нижней трети голени.
Василий Масалитин участвовал в съемках эпизодов сериалов «Реальные пацаны», «Даешь молодежь», «Ивановы» и других.