Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Происшествия
В Северной Осетии 50 человек устроили массовую драку
Мир
Пентагон заявил о полученных преимуществах для возможного конфликта с КНР из-за Украины
Общество
Суд арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене
Общество
Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в Сосьве
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 20 ракетами из РСЗО
Общество
Спасатели локализовали пожар в поселке Таежный на площади 2700 кв. м
Мир
В США узнали о планах Белого дома применить афганский сценарий на Украине
Общество
В МЧС сообщили о 110 сгоревших строениях в Сосьве
Мир
МИД РФ пригрозил ответом на бездействие Финляндии по квартирам РЦНК

Армянский политолог допустил планы ЕС по увеличению влияния на Южном Кавказе

Армянский политолог Микаэлян: Евросоюз хочет увеличить свое влияние на Южном Кавказе
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз хочет увеличить влияние в регионе Южного Кавказа. Таким мнением с «Известиями» 26 апреля поделился армянский политолог, экономист Грант Микаэлян.

Так он отреагировал на предложение члена шведского парламента Бьорна Седера главе МИД страны Тобиасу Билльстрему выступить с инициативой о предоставлении права гражданам Армении безвизового въезда на территорию Евросоюза.

Политолог назвал это логичным шагом, учитывая, что в 2017 году Армения подписала с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Другое дело, что по вопросу на протяжении долгих лет практически никакого прогресса не было. И здесь можно предположить две вещи. Один вариант — то, что все эти годы шел определенный бюрократический процесс, который не был публичным. Второй вариант — это политическая акция, которая сейчас приурочена к попытке увеличения роли ЕС в регионе Южного Кавказа, что совмещается с появлением миссии наблюдателей на армяно-азербайджанской границе и рядом других действий», — сказал он.

Армянский демарш: ставит ли недовольство Еревана под угрозу членство в ОДКБ
Пашинян отказался подписать итоговые документы на саммите

20 февраля сообщалось, что ЕС запустил работу гражданской миссии в Армении (EU Mission in Armenia/EUMA). В Совете Европейского союза подчеркнули, что, развернув миссию на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, в ЕС поставили цель содействовать стабильности в приграничных районах страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023