Армянский политолог допустил планы ЕС по увеличению влияния на Южном Кавказе

Евросоюз хочет увеличить влияние в регионе Южного Кавказа. Таким мнением с «Известиями» 26 апреля поделился армянский политолог, экономист Грант Микаэлян.

Так он отреагировал на предложение члена шведского парламента Бьорна Седера главе МИД страны Тобиасу Билльстрему выступить с инициативой о предоставлении права гражданам Армении безвизового въезда на территорию Евросоюза.

Политолог назвал это логичным шагом, учитывая, что в 2017 году Армения подписала с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

«Другое дело, что по вопросу на протяжении долгих лет практически никакого прогресса не было. И здесь можно предположить две вещи. Один вариант — то, что все эти годы шел определенный бюрократический процесс, который не был публичным. Второй вариант — это политическая акция, которая сейчас приурочена к попытке увеличения роли ЕС в регионе Южного Кавказа, что совмещается с появлением миссии наблюдателей на армяно-азербайджанской границе и рядом других действий», — сказал он.

20 февраля сообщалось, что ЕС запустил работу гражданской миссии в Армении (EU Mission in Armenia/EUMA). В Совете Европейского союза подчеркнули, что, развернув миссию на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, в ЕС поставили цель содействовать стабильности в приграничных районах страны.