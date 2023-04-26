Мужчина и женщина погибли при пожаре в СНТ в Татарстане
В Тукаевском районе Татарстана в результате пожара в садовом доме погибли мужчина и женщина. Об этом республиканское ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в ночь на 26 апреля в СНТ «Турбина» в деревне Тогаево. На улице Центральной загорелся одноэтажный кирпичный садовый дом.
После тушения в ходе разборки и проливки конструкций были обнаружены тела двух человек — девушки 1995 года рождения и молодого человека 1998 года рождения, пишет InKazan.ru.
Площадь возгорания составила 36 кв. м. Судя по фотографиям, опубликованным МЧС, дом в результате пожара был уничтожен.
По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обстоятельства устанавливаются.
Утром 26 апреля пожар случился в пятиэтажке в Советском районе Казани. В квартире загорелся диван, погибла пенсионерка.