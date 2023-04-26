Эксперты оценили создание в России единой системы выдачи квартир сиротам

Масштабирование к 2024 году системы выдачи жилья сиротам на все регионы РФ — положительная социальная мера, которая позволит систематизировать данные о предоставляемых объектах и их количестве, рассказала «Известиям» 26 апреля директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

«Свод информации о жилье в единую систему с данными о нуждающихся в этих объектах гражданах позволит наглядно сопоставить количество доступных квартир с количеством людей, которые стоят в очереди на получение. Что в свою очередь может помочь оптимизировать процесс предоставления жилья. Также у тех, кто стоит в очереди на получение квартиры, будет больше информации о сроках ее предоставления», — объяснила она.

По ее мнению, было бы полезно не только контролировать процесс выдачи жилья, но и следить за его дальнейшим использованием. Как она подчеркнула, важно, чтобы недвижимость эксплуатировалась по назначению и в квартире проживал тот человек, который ее получил, а не кто-либо посторонний.

При этом Дымова считает, что сертификаты помогут решить проблему очереди на жилье детей-сирот.

«В некоторых регионах нет возможности предоставить необходимое количество жилья сразу всем нуждающимся в нем гражданам. Фонд объектов формируется в основном из освободившихся площадей, которые переходят в использование города в случае, например, смерти единственного собственника квартиры. Сертификат же позволит гражданам приобрести квартиру для жизни самостоятельно. Таким образом, увеличивается число объектов для обеспечения жильем детей-сирот», — сказала она.

В то же время в ДОМ.РФ рассказали «Известиям», что сертификаты позволят россиянам приобрести недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке, оплатив его стоимость полностью или частично (с учетом накоплений, ипотеки и т.д.).

«Кроме того, сертификат может быть получен детьми-сиротами, которые уже приобрели жилое помещение в ипотеку, на погашение остатка основного долга по кредиту. Таким образом, девелоперы будут заключать сделку на привычных для них рыночных условиях», — отметили там.

В свою очередь, в пресс-службе Счетной палаты сообщили, что численность детей-сирот, достигших 18 лет и подлежащих обеспечению жильем, по данным на 1 января 2023 года, составила 194,7 тыс. человек. В прошлом году жилыми помещениями было обеспечено 34,2 тыс. таких россиян.

«Введение механизма обеспечения жильем детей-сирот путем предоставления сертификатов предоставляет получателю выбор района проживания, позволяет использовать средства материнского капитала, собственные сбережения, ипотечный кредит для приобретения жилья большей площади. Одновременно сокращаются административные издержки при проведении аукционов по покупке квартир», — уточнили там.

При этом на основании региональных законодательств сертификаты применялись в 2021 году в 18 субъектах РФ, в 2022 году — в 42. В Счетной палате добавили, что в регионах потребность в сертификатах определяется численностью детей-сирот, подпадающих под установленные в каждом субъекте критерии, которые ограничивают возможность применения сертификатов для всех детей-сирот, не обеспеченных жильем.

Как сообщалось ранее 26 апреля, о разработке в РФ единой системы учета специального жилищного фонда для детей-сирот сообщили «Известиям» в Минстрое и ДОМ.РФ. В настоящее время в стране реализуется пилотный проект в шести регионах — Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Омской областях и Красноярском крае.