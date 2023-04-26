В Петербурге подростка подозревают в изнасиловании 45-летней женщины

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали 14-летнего гражданина Казахстана, который подозревается в изнасиловании 45-летней местной жительницы. Об этом сообщила в среду, 26 апреля, «Фонтанка».

По предварительной информации, преступление произошло 20 апреля в доме на Ярославском проспекте. По словам потерпевшей, юноша вломился в ее квартиру. Спустя пять дней он снова попытался пробраться, выломав дверь. В это время женщина позвонила в полицию и рассказала обо всем.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого и допросили потерпевшую. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

17 апреля стало известно, что найденная мертвой в Тихвине Ленинградской области школьница была изнасилована своим дядей.