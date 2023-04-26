Пенсионерка погибла при пожаре в пятиэтажке в Казани
В Советском районе Казани в результате пожара в квартире пятиэтажного дома погибла пенсионерка. Об этом ГУ МЧС России по республике сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел утром 26 апреля в пятиэтажке по улице Красной Позиции, 29В. Как выяснилось, загорелся диван в квартире на первом этаже, его потушили еще до прибытия спасателей.
В результате происшествия погибла женщина 1955 года рождения, пишет ИА «Татар-информ». В МЧС не исключают, что к трагедии могла привести неосторожность при курении.
Площадь пожара составила 1,5 кв. м. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
25 апреля сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в Краснодарском крае. По предварительной версии, причиной горения стала неосторожность при курении.