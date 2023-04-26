В Германии заявили о сопровождении российских Су-27 и Ил-20 над Балтийским морем
Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Великобритании обнаружили и сопроводили три российских военных самолета над акваторией Балтийского моря. Как сообщили 26 апреля ВВС ФРГ, западным военным удалось перехватить разведывательные самолеты РФ.
Для идентификации российских самолетов были подняты немецкие и британские многоцелевые истребители Eurofighter.
«Два фланкера Су-27 и один Ил-20 из России снова без сигнала транспондера пролетели в международном воздушном пространстве над Балтийским морем», — отмечено в Twitter немецких ВВС.
В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Ранее, 12 апреля, Минобороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет в небе над Балтийским морем, нарушения госграницы РФ допущено не было.
Отмечалось, что экипаж российского истребителя идентифицировал летающий объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии. После того как самолет ФРГ развернулся от госграницы России, истребитель вернулся на аэродром.
26 апреля стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВСК) России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью более 14 часов.