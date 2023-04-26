Первого клеща с болезнью Лайма зафиксировали в Забайкалье

Первого клеща, который переносил иксодовый боррелиоз, сняли с человека в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По последним данным ведомства, с начала эпидсезона в больницы обратились 150 человек, которых покусали клещи. Специалисты исследовали 61 насекомое на наличие возбудителей клещевых инфекций, и одно из них оказалось с боррелиозом.

Это заболевание также называют болезнью Лайма, отмечает ИА ChitaMedia. Оно может вызвать воспаление суставов, а также осложнения на сердце.

Ранее в апреле врач назвала способы обезопасить себя от клещей. Для этого нужно надевать подходящую одежду, проводить осмотры тела на предмет насекомых и использовать специальные средства для их отпугивания.