Водитель грузовика пострадал при столкновении с бетономешалкой в Самаре
В Кировском районе Самары в результате столкновения грузовика с бетономешалкой пострадал мужчина. Об этом региональное ГУ МВД России сообщает 26 апреля в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла днем 25 апреля на Ракитовском шоссе. Установлено, что 37-летний водитель бетономешалки «КамАЗ» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил грузовику «КамАЗ».
В результате ДТП пострадал 61-летний водитель грузовика, пишет НИА «Самара». Мужчина госпитализирован в медучреждение с травмами.
Всего 25 апреля на территории региона зафиксировано шесть ДТП с пострадавшими. Также за сутки выявлено 720 нарушений правил дорожного движения.