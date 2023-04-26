DC выпустила новый трейлер фильма «Флэш»

Компания DC Films, входящая в концерн Warner Bros., опубликовала в среду, 26 апреля, новый трейлер фильма «Флэш» с участием американского актера Эзры Миллера в главной роли. Видеоролик размещен на YouTube-канале DC.

Фильм расскажет о супергерое по имени Барри Аллен, быстрейшем человеке на Земле. Герой отправится в прошлое, чтобы спасти свою погибшую мать, но в результате попадет в альтернативную вселенную, где нет людей со сверхъестественными способностями. Ему предстоит спасти этот мир от противника Супермена генерала Зода и вернуться домой.

Кинокартина «Флэш», режиссером которой выступил Энди Мускетти, выйдет на большие экраны 16 июня. Она станет 13-й в рамках расширенной вселенной DC, куда также входят комиксы, телесериалы и видеоигры.

В августе 2022-го Миллер поставил премьеру фильма под угрозу из-за скандала. Выяснилось, что в мае того же года актер проник в дом в штате Вермонт и украл три бутылки с алкоголем. Актер вину не признал, заявив, что пришел домой к другу и взял алкоголь, потому что думал, что тот не будет против.

В октябре стало известно, что Миллеру грозит до 26 лет тюрьмы. В итоге актер согласился на сотрудничество со следствием и признал свою вину.

Позже, в январе, по этому делу суд приговорил актера к году исправительных работ, штрафу $500, а также 80–90 дням условного заключения.

Эзра Миллер известен по роли Криденса Бэрбоуна в серии фильмов «Фантастические твари» и образу Флэша в супергеройских боевиках студии DC. Также он снимался в картинах «Хорошо быть тихоней», «Девушка без комплексов», «Стэнфордский тюремный эксперимент».